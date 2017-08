Thimbleweed Park arriverà su Nintendo Switch a settembre

Dopo settimane di ipotesi e dichiarazioni più o meno vaghe, finalmente la finestra di lancio disu Switch si fa più concreta: la nuova avventura di Ron Gilbert sarà infatti lanciata sulla piattaforma ibrida dinel mese di settembre.

Questa versione potrà contare sulle funzionalità touch screen della console e sarà giocabile sia in modalità portatile che fissa. La software house, purtroppo, non è ancora pronta ad annunciare una data esatta, dunque non possiamo fare altro che attendere pazientemente ulteriori aggiornamenti. Ricordiamo che Thimbleweed Park è disponibile su PC e Xbox One, e debutterà su Playstation 4 il prossimo 22 agosto. Sulle nostre pagine, Enrico Spadavecchia ha premiato il gioco con un sonoro 9.