Dopo essere già approdato prima su PC e Xbox One e poi su PlayStation 4,sarà pubblicato su Nintendo Switch il 21 settembre al prezzo di 19,99 euro. Questa versione del gioco includerà delle piccole feature esclusive, come il supporto ai Joy-Con e al touch screen per permettere di giocare senza soluzione di continuità in modalità TV, handheld e da tavolo.

L'avventura punta e clicca di Terrible Toybox farà inoltre il suo debutto su dipositivi mobile durante questo autunno, arrivando sull'Apple Store il 19 settembre e sul Play Store il 3 ottobre.

Thimbleweed Park è disponibile per PS4, Xbox One, PC, Mac e Linux, ed arriverà su Switch e dispositivi iOS e Android durante il prossimo autunno. Il gioco è attualmente proposto in offerta su Steam.