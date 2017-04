è stato pubblicato la scorsa settimana su Xbox One e PC, con testi completamente localizzati in italiano. Il lavoro di traduzione nella nostra lingua è stato eseguito da, che oggi su Facebook ha svelato alcuni retroscena a riguardo.

Nello specifico, tramite la sua pagina Facebook, Fabio ha spiegato brevemente come è nata la scelta di inserire dialoghi in dialetto abruzzese nel nuovo gioco di Ron Gilbert. Vi abbiamo incuriosito? In questo caso, potete leggere il post in calce alla notizia. Cosa ne pensate di questa scelta?

Per saperne di più su Thimbleweed Park vi rimandiamo invece alla nostra recensione e vi auguriamo buona lettura.