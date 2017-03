Thimbleweed Park esce oggi su PC e Xbox One

, software house fondata dal padre di Mokey Island e Maniac Mansion, ha pubblicato il trailer di lancio per. Il gioco è disponibile a partire da oggi su

Come potete notare nel trailer riportato in cima alla notizia, Thimbleweed Park si presenta come un'avventura grafica vecchio stampo che riprende lo stile delle produzioni LucasArt degli anni 90, proponendo una narrazione e un mondo di gioco che pescano e piene mani nell'immaginario di celebri serie televisive come X-Files e Twin Peaks.

Thimbleweed Park è disponibile a partire da oggi su Xbox One, PC, Mac e Linux, ma arriverà nei prossimi mesi anche su Playstation 4, senza dimenticare le dichiarazioni di Ron Gilbert che non hanno escluso la possibilità di un porting per Nintendo Switch.