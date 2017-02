Thimbleweed Park: gli sviluppatori parlano delle versioni Switch e PS4

, lo studio guidato dal creatore di Maniac Mansione dal veterano di LucasFilm Games, ha dichiarato che l'edizionediarriverà a tre mesi di distanza da quella Xbox One. Il gioco potrebbe uscire anche su

"Thimbleweed Park debutterà su Xbox One, Microsoft ha tre mesi di esclusiva su console. Al termine di questo periodo porteremo il gioco su Playstation 4, cosa che mi piacerebbe fare anche con Nintendo.", ha dichiarato Ron Gilbert ai microfoni di Gamereactor, confermando di essere in contatto con la grande N per trovare un accordo di pubblicazione su Switch. Thimbleweed Park uscirà il primo trimestre del 2017 su Xbox e PC, per poi arrivare su PS4 a tre mesi di distanza.