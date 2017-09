per PC e Mac è in offerta su Steam solamente per un periodo limitato: i giocatori potranno acquistare l'ultima fatica di Ron Gilbert al prezzo di 13.39 euro, con uno sconto pari al 33% sul prezzo di listino, normalmente pari a 19,99 euro.

Thimbleweed Park è un'avventura grafica punta e clicca realizzata da Ron Gilbert e Gary Winnick che prende ispirazione da classici come Maniac Mansion, Day of the Tentacle e Monkey Island.

Se siete interessati potete acquistare Thimbleweed Park per PC cliccando qui, l'offerta è disponibile solamente fino alle 23:59 di domani, martedì 23 settembre 2017.