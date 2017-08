Sappiamo cheè attualmente in fase di sviluppo anche per, tuttavia questa versione è ancora priva di una finestra di lancio, almeno fino ad oggi: un Tweet disvela infatti il periodo di uscita del gioco sulla piattaforma

Rispondendo a una domanda, l'autore del gioco fa sapere che Thimbleweed Park arriverà su Nintendo Switch ad agosto o settembre, senza specificare alcuna data. Ricordiamo come la versione per PlayStation 4 sarà disponibile dal 22 agosto, che il team stia pensando a un lancio in contempora su entrambe le console? Non ci resta che attendere eventuali annunci in merito per scoprirlo.