Thimbleweed Park: positivi i voti della stampa internazionale

è ora disponibile su PC e Xbox One e come di consueto arrivano le prime recensioni da parte della stampa internazionale, la quale loda il nuovo gioco di. I primi voti, infatti, sono decisamente positivi.

Tra i primi pareri pubblicati troviamo quelli di Digitally Downloaded (8/10), Adventure Gamees (10/10), GameInformer USA (85/100), DarkStation (10/10), Destructoid (90/100), USGamer (80/100), Vandal Online (87/100), Videogamer (80/100), GameWatcher (90/100), IGN.com (85/100), Meristation (90/100), Gameblog.fr (90/100), Polygon (80/100), PC World (90/100), PCGamer (84/100).

Nel momento in cui scriviamo, il Metascore su Metacritic è pari a 85, destinato a mutare con l'arrivo di ulteriori recensioni. Una buona accoglienza per Thimbleweed Park, non trovate?