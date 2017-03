Thimbleweed Park supporterà Xbox Play Anywhere su Xbox One e Windows 10

Tramite il sito ufficiale del gioco, gli sviluppatori dihanno annunciato che il titolo farà parte del programma: questo vuol dire che sarà possibile giocare senza limitazioni su Xbox One e Windows 10 che con una sola copia.

Thimbleweed Park uscirà il 30 marzo su Xbox One, Mac OS X e Steam mentre la versione PC per Windows 10 arriverà su Windows Store qualche settimana dopo, la data esatta però non è ancora stata comunicata. Thimbleweed Park è un'avventura grafica sviluppata da Ron Gilbert e Gary Winnick, che prende ispirazione da classici del genere come Maniac Mansion e Monkey Island.