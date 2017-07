Thimbleweed Park: la versione Nintendo Switch arriverà 'prossimamente'

Anche se la versionediè stata ufficializzata da pochi giorni, al momento non è stata comunicata nessuna data di pubblicazione indicativa. Con una messaggio indirizzato a Eurogamer, lo sviluppatore ha dichiarato che non è ancora arrivato il momento giusto per l'annuncio.

"Stiamo aspettando di comunicare una finestra di lancio per Switch fino a quando non saremo sicuri della data, quindi per il momento il gioco è in arrivo 'prossimamente'. Dal momento che ci troviamo nel pieno dello sviluppo, ci sono ottime speranze che l'attesa non sarà troppo lunga!" dichiara lo sviluppatore Terrible Toybox.

Ricordiamo che Thimbleweed Park è disponibile dallo scorso Marzo su PC e Xbox One, senza dimenticare la versione Playstation 4 in arrivo il 22 Agosto. Per l'edizione Nintendo Switch, invece, ci sarà ancora un pò di tempo da aspettare.