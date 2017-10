This is the Police arriva su Nintendo Switch a dicembre

: Scatena il capo della polizia che è in te...sta arrivando su, il gioco sarà disponibile in Europa a partire dal prossimo 5 dicembre in formato retail e digitale.

Impugna il tuo Joy-Con e aiuta Jack Boynd, Capo della Polizia del Dipartimento di Freeburg, a combattere il crimine, a infastidire il Sindaco, l’Associazione Sindacale, la Mafia e tutti gli altri, ma soprattutto a fare fortuna!

La tua missione è semplice: guadagnare 500.000$ in 180 giorni, prima che Jack Boyd arrivi alla pensione. Come? Sta a te riuscirci…

Decisioni, decisioni! This Is the Police gira intorno all’oscurità e a come puoi reagire contro di essa. Qualunque cosa tu decida, le tue scelte influenzeranno il gioco – e il destino di Jack Boyd.

Il Buono, Il Cattivo e… Il Brutto. Il capo del Dipartimento della Polizia di Freeburg ha a che fare con la più svariata umanità. Sta a te trovare i cattivi e capire come gestirli.

Fa il tuo dovere. Come Capo del Dipartimento della Polizia di Freeburg, Jack fa fronte ogni giorno ad ogni tipo di sfida: risolve le emergenze, gestiste i suoi sottoposti, difende il dipartimento contro la corruzione del Municipio e del Sindaco e molto altro ancora.

Risolvi le indagini e raccogli le prove contro le bande criminali di Freeburg.

Affronta i poteri in competizione della città. Ognuno ti offre favori, ma questi costano.

Una storia avvincente e magistralmente narrata. Jack Boyd è impersonato da Jon St.John, la voce di Duke Nukem.

This Is the Police è un gioco strategico e di avventura ambientato in una citta allo sbaraglio. Impersonando il grintoso Capo della Polizia, Jack Boyd, ti immergerai in una storia tutta imperniata sul crimine e l’intrigo. Riuscirà Jack ad arrivare alla pensione con un bel gruzzolo oppure finirà in bancarotta o peggio.