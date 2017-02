This is the Police uscirà il 22 Marzo su PS4 e Xbox One

sono lieti di annunciare che, interessante ibrido di avventura e gioco di strategia, arriverà anche suil prossimo 22 Marzo, a distanza di 7 mesi dalla release originaria su PC. In alto potete guardare il trailer ufficiale.

This is the Police si presenta come un gioco di strategia story driven, dove la storia ricopre un ruolo primario nel corso dell'avventura. Il giocatore è chiamato a impersonare il capo della polizia Jack Boyd, cercando di affrontare il lato oscuro di Freeburg, una città allo sbando immersa nel crimine e nella corruzione. Già disponibile su Steam dal 2 Agosto 2016, This is the Police uscirà anche su PS4 e Xbox One il prossimo 22 Marzo (sia nel formato fisico che digitale).