Thomas Mahler chiarisce le precedenti dichiarazioni su Project Scorpio

Negli ultimi giorni, Thomas Mahler, sviluppatore di Ori and the Blind Forest, ha agitato gli animi dei giocatori sul forum di NeoGAF sostenendo che, a differenza di PlayStation 4 Pro, Project Scorpio sarà una console effettivamente next gen. Oggi il director dell’esclusiva PC e Xbox One è nuovamente intervenuto per fare chiarezza.

“È già la seconda volta che, prendendo parte ad una discussione su NeoGAF, un commento che credevo innocente viene mal interpretato”, ha dichiarato Mahler. “Dire che PlayStation 4 Pro sia un mezzo miglioramento rispetto alla console base non è stata certamente la miglior scelta di parole, ma non sono di madrelingua inglese, sono solo uno sviluppatore che ama molto prendere parte a discussioni interessanti sui videogiochi”.

Nel suo post originale, Thomas Mahler ha spiegato come l’adozione dell’architettura x86 da parte delle console sia un bene sia per gli sviluppatori che per i consumatori, dando la possibilità di riprodurre lo stesso gioco su hardware con prestazioni differenti. Con le precedenti architetture la cosa risultava difficile e costringeva le case di sviluppo a passare ad una macchina con una base installata nettamente inferiore.