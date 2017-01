Thomas Mahler parla di Xbox Scorpio, PlayStation 5 e giochi cross-gen

Nella giornata di ieri, Thomas Mahler (direttore e designer di) si è espresso su, oggi il produttore è tornato sulle sue dichiarazioni, ampliando la sua visione sul futuro delle console e sul concetto di generazioni.

Queste le dichiarazioni di Mahler: "Secondo la vostra logica (si riferisce agli utenti del forum di NeoGAF, ndr) se un gioco first-party esce su due console di diversa generaziona, la nuova generazione è uguale alla vecchia? Anche se la nuova piattaforma ha molta potenza in più, nuovi dispositivi di input e integra il supporto per la VR, oltre a permettere di giocare a tutti i titoli in mio possesso con risoluzioen e framerate migliorati? I giochi cross-gen esistono da sempre e non sono certamente un parametro utile per definire o meno le potenzialità next-gen di una piattaforma.



Con le console di prossima generazione, che siano Scorpio o PlayStation 5, sarete in grado di far girare i giochi anche sull'hardware precedente con performance leggermente peggiori sul fronte della risoluzione e del framerate. Accade lo stesso su PC e sulle piattaforme mobile del resto: se volete giocare a 60 fps prendete la nuova console, in caso contrario potete utilizzare la console già in vostro possesso e giocare a 30 fps. E' così che andranno le cose, probabilmente. Microsoft ha puntato molto sulla compatibilità tra sistemi ed è un grande vantaggio a favore dei consumatori, lo stesso farà probabilmente anche Sony e PlayStation Now può essere considerato un piccolo passo in questa direzione. Una volta che un nuovo hardware sarà fuori, il vecchio non diventerà magicamente inutile. Potete continuare a giocare con la vostra console, i titoli gireranno peggio ma gi sviluppatori dovranno comunque garantire una buona esperienza d'uso, in caso contrario sarà solamente colpa loro..."

Cosa ne pensate di questa dichiarazione? Siete d'accordo con le ipotesi di Thomas Mahler?