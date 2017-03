THQ Nordic acquisisce Rad Rogers e lo porterà anche su PlayStation 4 e Xbox One

THQ Nordic continua ad acquistare nuove proprietà intellettuali, e l'ultima ad aggiungersi al suo portfolio è il side-scroller in stile anni '90 Rad Rogers. Precedentemente l'IP era detenuta da Slipgate Studios, e non sono stati divulgate le cifre relative all'acquisizione.

In concomitanza con la notizia dell'acquisizione, il publisher ha annunciato che porterà il titolo, già disponibile su PC, anche sulle console PlayStation 4 e Xbox One, e a occuparsi dei porting sarà ancora una volta Slipgate Studios. Il titolo è stato finanziato con successo su Kickstarter, raccogliendo la cifra di 81.961 $. THQ Nordic, come segnalato sul contratto di acquisizione, si occuperà di finanziare ulteriormente il progetto per completarne lo sviluppo.

"Ci siamo divertiti molto nello sviluppare Rad Rogers", ha dichiarato Frederik Schreiber di Slipgate Studios. "A partire dalla campagna avviata su Kickstarter, che ci ha fortemente motivati, fino alle lodi dei fan. È stata una grande esperienza, e lasciamo che ora se ne occupi THQ Nordic con la consapevolezza che se ne prenderà cura".