THQ Nordic acquisisce lo studio di sviluppo Black Forest Games

ha acquisito il cento per cento delle quote dai cinque fondatori di. Il publisher austriaco diviene così detentore anche delle proprietà intellettuali dello studio, che comprendono

I cinque componenti della softwarehouse con sede ad Offenburg, Germania, ne rimarranno al timone. Momentaneamente Black Forest Games è impegnato nella realizzazione di un titolo non ancora annunciato per PC, Xbox One e PlayStation 4, e maggiori dettagli a riguardo saranno svelati a breve, forse proprio in occasione della Gamescom di Colonia, dove il publisher ha annunciato che svelerà l'esistenza di due misteriosi progetti.

Per scoprire maggiori dettagli non ci resta che attendere nuove informazioni dalla fiera tedesca che si sta svolgendo in questi giorni a Colonia.