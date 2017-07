THQ Nordic annuncerà due nuovi giochi alla Gamescom di agosto

ha annunciato la line-up per la Gamescom 2017: il publisher sarà presente alla fiera tedesca con otto titoli, sei dei quali già noti e due che verranno svelati proprio durante l'evento, in programma dal 22 al 26 agosto.

Tra i titoli noti troviamo ELEX, The Guild 3, Wreckfest, Battle Chasers Nightwar, Spellforce 3 e Aquanox Deep Descent. Per quanto riguarda i due giochi misteriosi invece si parla di una nuova IP (un RPG Open World ambientato in un universo fantasy) e di un titolo horror appartenente a una seri già nota, probabilmente Painkiller, sebbene non ci siano conferme in merito.

Alla Gamescom di Colonia ne sapremo sicuramente di più, appuntamento fissato a fine agosto per tutti gli aggiornamenti sulla line-up di THQ Nordic.