THQ Nordic annuncia le date di lancio di ELEX, Battle Chasers e SpellForce 3

ELEX, action RPG sviluppato da Piranha Bytes, ambientato in un open world di stampo post-apocalittico sci-fi, sarà disponibile dal 17 ottobre su PS4, Xbox One e PC. È inoltre prevista una speciale Collector's Edition, che includerà diversi bonus, tra i quali una statuetta di 10 cm di un Alb Mage, un amuleto, una mappa del mondo di gioco, il disco con la colonna sonora e un artbook.



Battle Chasers Nightwar, sviluppato presso gli studi di Vigil Games, è un gioco di ruolo ispirato ai JRPG classici, ricco di dungeon procedurali, e uscirà il 3 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Infine, SpellForce 3 sarà disponibile dal 7 dicembre solo su PC.