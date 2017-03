THQ Nordic annuncia la line-up per il PAX East di Boston

ha annunciato la line-up per il PAX East 2017, evento che si terrà a Boston dal 10 al 12 marzo. Per l'occasione, il publisher (ex) porterà in fiera numerosi titoli per PC, Xbox One e PlayStation 4 in forma giocabile

La line-up di THQ Nordic per il PAX East 2017 include Spellforce 3, Battle Chasers Nightwar, Elex, This is the Police, de Blob (versione PC), Lock's Quest e Sine Mora EX. Tutti i titoli in questione arriveranno nel corso dell'anno, maggiori dettagli arriveranno proprio durante la fiera di Boston, tra qualche giorno ne sapremo sicuramente di più.