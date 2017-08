THQ Nordic annuncia il reboot di Black Mirror, in arrivo su PC, PS4 e Xbox One

ha annunciato il remake di, avventura punta e clicca dalle atmosfere gotiche uscita su PC nel 2003, in arrivo il prossimo 28 Novembre su. Disponibile il primo trailer ufficiale: lo trovate in cima alla notizia.

L'originale Black Mirror è stato pubblicato su PC nel 2003, con il successivo arrivo di due spin-off negli anni seguenti (Black Mirror 2 nel 2009 e Black Mirror 3 nel 2011). Il reboot verrà sviluppato da KING Art Games, lo studio dietro The Book of Unwritten Tales, The Dwarves e The Raven.

Dal momento che il nuovo Black Mirror non avrà nessun legame con l'avventura originale, la storia potrà essere goduta anche dagli utenti che non hanno mai giocato a nessun capitolo della serie. Il reboot racconterà la storia di David Gordon, di ritorno nella dimora ancestrale di famiglia dopo la morte del padre, negli altopiani scozzesi.

Il mistero e le atmosfere gotiche saranno ancora una volta i temi portanti dell'esperienza, con una forte enfasi sull'introspezione psicologica. Partendo dalle basi di un punta e clicca, infatti, le nuove meccaniche di gioco saranno incentrate sull'investigazione ambientale e sull'interazione con le visioni del protagonista.

L'uscita del gioco è fissata per il prossimo 28 Novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con l'arrivo di nuove informazioni in occasione della Gamescom 2017. In cima e in calce alla notizia trovate il trailer ufficiale e i primi screenshot.