Anchesupporterà Nintendo Switch: nel corso dell'ultimo evento Direct, il publisher ha confermato l'arrivo di due titoli del suo catalogo sulla nuova console della casa di Kyoto.arriveranno su Switch nel 2017.

Battle Chasers Nightwar è il nuovo gioco di Joe Madureira, che abbiamo avuto modo di provare recentemente su PC. L'uscita della versione per Switch è prevista per l'autunno, in contemporanea con le edizioni per Windows, Xbox One e PlayStation 4.

Sine Mora EX è invece la riedizone dell'omonimo sparatutto uscito nel 2008. Il lancio è previsto per l'estate, confermato il supporto per il multiplayer co-op per due giocatori, in locale e online.