THQ Nordic PlayStation Bundle con Red Faction, Deponia e Super Dungeon Bros

ripropone, solo per un periodo limitato, il pacchetto dedicato ai titoliper PlayStation 3 e PlayStation 4. Questo nuovo bundle include titoli come Red Faction, Deponia, Legend of Kay Anniversary e Super Dungeon Bros.

Nello specifico, donando almeno 85 centesimi riceverete le chiavi per scaricare The Book of Unwritten Tales 2, Red Faction, Deponia, Super Dungeon Bros e ArcaniA The Complete Tale. Con un pagamento minimo di €6.79 avrete invece accesso a tutti i titoli citati sopra con l'aggiunta di Battle Worlds Kronos, Destroy All Humans!, Legend of Kay Anniversary e Destroy All Humans! 2.

Inizialmente l'offerta includeva anche titoli come Darksiders Warmaster Edition e Darksiders II Deathinitive Edition, tuttavia le chiavi sono terminate dopo pochissime ore. Il nuovo Humble Bundle sarà disponibile per 13 giorni, i codici però non funzionano sul PlayStation Store europeo, per scaricare i giochi dovrete quindi necessariamente possedere un account PSN americano.