Thrustmaster annuncia il controller T.Flight HOTAS per Xbox One

: Per soddisfare i bisogni di questo crescente pubblico su Xbox One,ha deciso che non avrebbe potuto esserci momento migliore per presentare un joystick che permetterà ai tanti, tantissimi giocatori su Xbox One e PC di godere della grande competenza della compagnia nel mondo delle simulazioni di volo...

Il T.Flight Hotas One permetterà ai giocatori di entrambe le piattaforme di immergersi totalmente nelle emozioni del volo, proposte dagli odierni e avanzatissimi titoli di Simulazione di Volo, entrando a far parte di questi fantastici mondi aerei in una maniera semplicemente impossibile prima d'ora. Basandosi sul concetto del T.Flight Hotas, Thrustmaster ha sviluppato una soluzione totale, accompagnata da licenze ufficiali per Xbox One e Windows 10, 8 e 7.

Finalmente, un joystick di volo per Xbox One firmato Thrustmaster

Thrustmaster è orgogliosa di essere la prima realtà ad aver sviluppato un prodotto che la community Xbox One ha sempre desiderato, sin dal suo lancio iniziale. Desideroso di soddisfare la crescente domanda proveniente dai membri di questa community, il team Thrustmaster ha unito le proprie forze con Microsoft per creare un joystick specificatamente concepito per essere utilizzato su Xbox One: il risultato finale è il T.Flight Hotas One.

Thrustmaster ha lavorato assieme a Frontier per supportare completamente il T.Flight Hotas One in Elite Dangerous per Xbox One. Frontier si è rivelata entusiasta di poter offrire un livello di immersione ancora maggiore, caldeggiando l'uso del T.Flight Hotas One e supportandolo con un'imminente patch per Elite Dangerous, che, dal 26 Settembre, garantirà la compatibilità con il T.Flight Hotas One!

Un sistema di pilotaggio Hotas completo e accessibile, per un'immersione immediata

Il design ergonomico del T.Flight Hotas (unito allo sviluppo di elettroniche di nuova generazione, con licenze ufficiali per Xbox One e Windows 10, 8 e 7 - tra cui una porta ecosystem-ready, che permette agli utenti di aggiungere il sistema di timonaggio TFRP) garantisce una giocabilità immediata, oltre alla possibilità di adattarsi a tutti i tipi di simulazioni di volo (avventure spaziali, combattimenti moderni, aerei da guerra, volo civile, ecc.). Tutto questo si traduce in un inarrivabile livello di praticità, diventato, nel corso degli anni, lo standard punta di diamante di Thrustmaster.

T.Flight Hotas One: il sistema di controllo di volo realistico ed ergonomico

Nel mondo reale, i controlli di volo utilizzati dai piloti includono una leva e una manetta: questa combinazione è la più efficiente in termini di precisione e prestazioni. Il T.Flight Hotas One garantisce il medesimo livello di realismo.

Il design del joystick, realistico ed ergonomico, è stato apprezzato sin dalle sue prime versioni. L'ampia zona di riposo per la mano fa sì che i giocatori possano mantenere la loro mano in una posizione estremamente stabile e rilassata, permettendo alla leva di rispondere anche ai più piccoli movimenti e mantenendo un comfort totale durante le lunghe missioni di combattimento.

I giocatori possono regolare la resistenza della leva a seconda dei loro bisogni e preferenze. La base è zavorrata, per una migliore stabilità durante le sessioni di gioco.

T.Flight Hotas One: manetta rimuovibile

Un'altra caratteristica peculiare, che ha contribuito alla reputazione acquisita dal sistema Hotas Thrustmaster nel corso del tempo, consiste nell'implementazione di una manetta a grandezza naturale, tramite la quale i giocatori possono facilmente controllare l'accelerazione del loro aereo o astronave.

La manetta è rimuovibile e può essere utilizzata in due diversi modi:

Staccata e separata dal joystick, per ricreare la reali condizioni di pilotaggio; oppure

Attaccata al joystick, per una maggiore stabilità e per occupare meno spazio.

T.Flight Hotas One: sistema a doppio timone

Oltre a tutto questo, il joystick include una funzione timone estremamente precisa, che corrisponde ai pedali utilizzati dai veri piloti per ruotare lo sterzo, in modo tale che l'aereo si inclini lungo il suo asse verticale (permettendo così all'aereo di virare a destra o a sinistra senza alterare la sua altitudine). Questa funzione timone è accessibile ruotando l'impugnatura del joystick (dotata di sistema di bloccaggio integrato), oppure tramite la leva a inclinazione progressiva presente nella parte frontale della manetta.

T.Flight Hotas One: una parte dell'ecosistema Thrustmaster per i Simulatori di Volo

Il joystick T.Flight Hotas One fa parte dell'ecosistema Thrustmaster dedicato ai simulatori di volo. Di conseguenza, è compatibile con il T.Flight Rudder Pedals - il primo timone in assoluto dotato del sistema S.M.A.R.T (Sliding Motion Advanced Rail Tracks) a scorrimento su binari, per virate incredibilmente fluide.

Il T.Flight Hotas One sarà disponibile dal 7 ottobre al prezzo al dettaglio consigliato di 79,99€.