Thrustmaster annuncia il nuovo T.16000M FCS Space Sim Duo

: Unendo due joystickoffre agli utenti la possibilità di giocare impugnando, in entrambe le mani, due prodotti identici, invitandoli a godersi i loro giochi di simulazione di volo spaziale da una prospettiva totalmente nuova.

Da oggi, grazie al T.16000M FCS Space Sim Duo, i giocatori potranno controllare la propria astronave impugnando un joystick in ogni mano; in tutti quei giochi che supportano l’uso simultaneo di due joystick. Ciò garantisce un realismo nei videogiochi ancora maggiore, specialmente per i piloti di Mech Warrior o per gli esploratori delle profondità dello spazio. Goditi un controllo assoluto: mentre ti fai strada in un campo di asteroidi, schivi i tuoi avversari e colpisci i tuoi nemici con precisione chirurgica. Il T.16000M FCS Space Sim Duo è un pack che comprende due joystick T.16000M FCS. Il controller, totalmente ambidestro, può essere configurato come una periferica per destrimani o per mancini, grazie a tre componenti rimuovibili. Il suo aspetto e il suo design lo rendono particolarmente adatto all’uso in una configurazione a due joystick. Garantisce un comfort ideale e un’eccellente stabilità, grazie alla sua ampia zona di riposo per le mani e alla base zavorrata.

Ognuno dei due joystick del pack T.16000M FCS Sim Space Duo beneficia dell’estrema precisione della tecnologia Thrustmaster H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technology, che utilizza sensori magnetici 3D (Hall Effect) presenti nella leva, in grado di offrire un livello di precisione 256 volte maggiore rispetto ai sistemi attuali, con una risoluzione che raggiunge i 16.000 x 16.000 valori. Dato che i movimenti sono privi di attrito, la precisione dei joystick rimane costante nel tempo. Ciascun joystick garantisce ai piloti una tensione stabile, lineare e fluida, grazie alla molla elicoidale (2,8 mm di diametro) presente all’interno della leva. L’unione di due joystick garantisce non meno di 32 pulsanti azione (con identificatori fisici in stile Braille) e 2 hat multidirezionali, offrendo agli utenti un’ampia scelta nell’attribuzione delle funzioni. Ciascun joystick dispone di 4 assi indipendenti e timoni rotanti, presenti sulla leva, che possono essere associati alle manovre di mitragliamento orizzontale e verticale, oltre a due grilletti, per un vastissimo arsenale di possibilità.

La potenza del software di programmazione T.A.R.G.E.T

Il software Thrustmaster Advanced pRogramming Graphical EdiTor, che permette ai giocatori di abbinare un joystick Thrustmaster ad altre periferiche del brand, può essere utilizzato per una finalità piuttosto esclusiva: gestire e ottimizzare due controller gemellati! Gli utenti possono creare e/o caricare particolari profili di mappatura, condividendoli con la community dei giocatori.

Il T.16000M FCS Space Sim Duo è ora disponibile, al prezzo al dettaglio consigliato di 114,99 € (tasse incluse).