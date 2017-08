Thrustmaster e Sparco presentano il nuovo volante TS-XW P310 Competion Mod

: I fan più attenti e appassionati delle simulazioni di guida più realistiche per Xbox One e PC, saranno entusiasti di sapere che Thrustmaster sta per lanciare sul mercato un esclusivo volante pensato proprio per loro, per aiutarli a migliorare le loro classifiche nel circuito delle competizioni e-racing.

Il TS-XW Racer racchiude il meglio delle più avanzate tecnologie Thrustmaster nel campo dei volanti, generando inoltre sensazioni mai così vicine al reale mondo delle corse, grazie al coinvolgimento di Sparco, l’azienda di accessori e componenti per auto famosa nel mondo!

Un solo sguardo e non vedrai l’ora di consumare le gomme

Con 31 cm di diametro, il volante del TS-XW Racer SPARCO P310 Competition Mod è una replica in scala 1:1 del reale volante sportivo SPARCO P310. Il suo profilo ergonomico è stato appositamente concepito per la massima efficienza, indipendentemente dall’automobile, dallo stile di guida (GT, F1, NASCAR, Indy, corse su strada, ecc.) o dal circuito per i quali il volante viene utilizzato. Caratterizzato da un design dedicato alla competizione, il volante soddisfa tutti i requisiti di una guida sportiva, sin da subito. La placca centrale è realizzata in metallo, mentre il volante stesso è rivestito in vera pelle scamosciata: dispone, inoltre, di 2 ampie leve (alte 13 cm) per il cambio sequenziale montate sul volante, totalmente in metallo e regolabili. Pronto per far parte dell’ecosistema, il volante può essere facilmente staccato dalla servo-base THRUSTMASTER TS-XW, grazie al comodo sistema THRUSTMASTER Quick Release. Il volante offre tutti i controlli di guida che i piloti potrebbero mai desiderare, con 14 pulsanti azione oltre a un pad direzionale con pulsante a pressione. E ancora, l’angolo massimo di sterzata può essere regolato da 270° fino a 1080°!

Sotto il cofano, potenza vera e tecnologia

Il TS-XW Racer beneficia delle avanzate tecnologie THRUSTMASTER sviluppate proprio per ricreare sensazioni il più realistiche possibile. Il volante dispone di un nuovissimo servomotore brushless integrato da 40 watt, in grado di generare un’incredibile velocità (momento dinamico) che, abbinata alla potenza ben controllata, riesce a supportare un uso intensivo durante e lunghe ore delle gare e-racing, senza alcun calo delle prestazioni.

Il nuovo sistema Motor Cooling Embedded (in attesa di brevetto) fa sì che il motore risulti sempre altamente dinamico e reattivo – grazie ad una drastica riduzione dell’effetto di surriscaldamento – pur rimanendo estremamente silenzioso, in modo tale da non disturbare la concentrazione del pilota nella guida. Il TS-XW Racer include anche tutti i pulsanti ufficiali Xbox One, per facilitare i passaggio dal gioco ai menu di sistema, alle funzioni social, ecc.

Il nuovo, innovativo algoritmo Thrustmaster

Il nuovo, innovativo algoritmo THRUSTMASTER Field Oriented Control ottimizza dinamicamente la risposta del volante alle più intense richieste di momento dinamico, mentre il sistema proprietario H.E.A.R.T (HallEffect AccuRate Technology) garantisce un’accuratissima risoluzione a 16 bit (per un impressionante totale di 65536 valori)!

Turbo Power – l’alimentatore esterno appositamente sviluppato da THRUSTMASTER – eroga una potenza costante e un incredibile picco di potenza, rispondendo istantaneamente alle rapidissime richieste provenienti dai giochi. Il suo profilo toroidale garantisce un’efficienza energetica ottimizzata, pari all’86% (con solo il 14% di generazione di calore), con un sensazionale picco di potenza pari a 400 watt! La scelta di THRUSTMASTER di impiegare un sistema a ingranaggi e doppia cinghia, con un asse dello sterzo con cuscinetti a sfera in metallo, fa sì che il TS-XW Racer SPARCO P310 Competition Mod risulti eccezionalmente progressivo e fluido, pur rimanendo incredibilmente silenzioso.

Il TS-XW Racer SPARCO P310 Competition Mod dispone inoltre di una memoria interna per il salvataggio delle impostazioni dell’utente, oltre a un firmware aggiornabile, grazie al quale il volante implementerà sempre gli aggiornamenti più recenti. Il sistema di fissaggio del volante è stato progettato per essere tanto resistente quanto versatile, per un semplice e rapido fissaggio a qualsiasi tipo di scrivania, tavolo, ecc.

Un controllo totale, dalle tue mani fino alla punta dei tuoi piedi

Grazie al generoso impiego di componenti in metallo (utilizzati per le teste dei pedali, oltre all’intera struttura interna), la pedaliera del volante garantisce un livello di prestazioni solido come la roccia. I 3 pedali possono essere totalmente regolabili, in termini di altezza, inclinazione e mutua distanza.

Inoltre, la pedaliera include l’esclusivo Conical Rubber Brake Mod rimuovibile, firmato THRUSTMASTER: una volta installato, questo elemento garantisce una resistenza ultra-progressiva a fine corsa del pedale del freno.

Compatibilità e ancora compatibilità…

Come detto in precedenza, il TS-XW Racer SPARCO P310 Competition Mod è compatibile con l’intero ecosistema di prodotti racing THRUSTMASTER (pedaliere, volanti rimuovibili, cambi), offrendo ai piloti la tanto desiderata flessibilità nel dotarsi di tutto l’equipaggiamento necessario per vincere le gare.

TS-XW Racer è un prodotto ufficiale sia per Xbox One che per Windows 10. Inoltre, è compatibile con Windows 8/7/Vista su PC: i driver del volante sono scaricabili gratuitamente. Il volante TS-XW Racer SPARCO P310 Competition Mod sarà disponibile da Settembre 2017, al prezzo al dettaglio consigliato di 699,99€ (tasse incluse).