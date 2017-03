Thumper arriverà su Xbox One e Switch in primavera

Lo studio indipendenteha annunciato chesarà disponibile su Xbox One e Switch durante la primavera. La data di uscita non è stata ancora comunicata, al momento gli sviluppatori hanno confermato solamente la finestra di lancio.

La versione Switch di Thumper sfrutterà la funzionalità HD Rumble dei Joy-Con e permetterà di giocare sia in modalità TV che in versione portatile, non sono previste invece caratteristiche extra per la versione Xbox One. Il gioco è già disponibile su PC, PlayStation 4/PS VR e Oculus Rift.