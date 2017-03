Thumper su Nintendo Switch: confermati i 60 fps e il supporto all'HD Rumble

Emergono online nuove informazioni sulla versione perdi, il velocissimo rhythm game sviluppato dae uscito su PC e Playstation 4 (con supporto alla VR) il 13 ottobre 2016.

In un botta e risposta con i fan (che trovate a fine news), gli sviluppatori hanno infatti confermato che sulla nuova piattaforma dell'azienda di Kyoto il gioco supporterà l'HD Rumble e girerà a 60 fps. Per il momento la data di uscita di questa nuova edizione rimane ignota, sappiamo solamente che il titolo debutterà su Switch nel corso della primavera. Per essere sempre aggiornati sulle ultime novità, vi consigliamo di seguire la scheda di Thumper.