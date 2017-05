Thumper sarà disponibile su Nintendo Switch dal 18 maggio

ha annunciato chesarà disponibile su Switch dal 18 maggio, in versione digitale scaricabile dal Nintendo eShop. Dopo essere uscito alla fine dello scorso anno su PC e PlayStation 4, il gioco arriverà a breve anche sulla piattaforma della casa di Kyoto.

La versione per Switch supporterà la funzionalità Rumble HD, il gioco girerà a 1080p e 60 fps in modalità TV e 720p/60 fps in modalità portatile. Per quanto riguarda i contenuti, non saranno invece presenti novità di alcun tipo, il titolo presenterà gli stessi livelli già visti su PlayStation 4 e PC.