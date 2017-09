Thunderbolt presenta il nuovo notebook gaming ST-PRO

moltiplica la propria proposta di laptop disponibili in Europa entrando di prepotenza nel gaming in altà definizione. All'ST-PLUS, si unisce un dispositivo ad alte prestazioni,, che vanta una scheda graficae processore

La potenza e la grande capacità di memoria (con 512GB SSD e 16GB RAM) non inficiano la sfida del brand nell'ottimizzare il rapporto qualità-prezzo. ST-PRO viene lanciato ,infatti, ad un prezzo di 1.699 euro. Disponibile per l'acquisto online, ST-PRO esibisce il design minimalista degli altri dispositivi portatili del brand asiatico, elegante color nero, aspetto leggero, spessore di solo 2,5 cm e schermo da 15,6’ pollici Full HD. Provvisto di una tastiera QWERTY RGB retroilluminata, colpisce l’abbondanza di connettori e il peso contenuto nonostante le performance, 2,7 chilogrammi.

Come tutti i prodotti del brand, ST-PRO è coperto dalla garanzia di due anni, inoltre i clienti dispongono del servizio di assistenza del Thunderobot Service Center, prestato da personale con ampia esperienza tecnologica, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, vi è inoltre uno stock locale per le parti di ricambio. Come rileva Carlos Patón, Product Manager europeo del brand: "Thunderobot scommette sull'Europa e, attraverso i nuovi portatili, si fregia di poter offrire ai diversi profili di giocatori una gamma di prodotti adeguati alle esigenze, gusti e aspettative di ognuno".