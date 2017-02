Tianfall 2: la modalità Live Fire arriverà domani

è in procinto di pubblicare un grande aggiornamento gratuito per. Domani, infatti, potremo scaricare il nuovo update che introdurrà, fra le altre cose, la nuova modalità

In Live Fire due squadre da sei piloti si affronteranno in rapidi scontri della durata di 60 secondi, con l'obiettivo di eliminare tutti gli avversari (non sarà attivo il respawn) o catturare una bandiera neutra e mantenerne il controllo fino alla fine della partita. L'aggiornamento include, inoltre, due mappe inedite create specificamente per questa modalità, uno stage per la Coliseum mode, una nuova esecuzione e una serie di modifiche al bilanciamento. Trovate tutti i dettagli sul forum ufficiale.