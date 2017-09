Tim Schafer e Bob Roberts fra gli ospiti internazionali della Milan Games Week

Quanto è interessante?







Presidente e CEO diinaugurerà lanella sua prima apparizione pubblica in Italia.Venerdì 29 settembre alle 10.30sarà infatti protagonista di undibattito sulla sua carrieraalCentro Congressi in Sala Gemini. Nella sua straordinaria esperienza nel settore Schafer è stato Project Leader in, per poi contribuire alla realizzazione die dato il suo supporto come sceneggiatore e assistant designer su. A Double Fine Productions si devono titoli acclamati dalla critica come. Alla manifestazione parteciperanno anche ospiti internazionali comeShigeri Ohmori e Kazumasa Iwaodi. Shigeri Ohmorilavora indal 2011, iniziando con game e map design per diversi titoli della la seriee proseguendo come planning Director e responsabile del desing generale. Recentemente è stato Producer diKazumasa Iwaoè indal 2009, è stato Battle Director prima di ricoprire il ruolo di Game Director per Pokèmon Ultra Sole e Pokèmon Ultra Luna. Entrambi saranno a Milano Games Week nella giornata di venerdì29 settembre, dalle 14.00 alle 15.00per incontrate i fan alloStand Nintendo (Pad. 8)alle 16sulPalco Centrale (Pad. 12)per una Sfida in esclusiva aDomenica 1 ottobreincontreranno ifan per foto e autografiallo Stand Nintendo,dalle 11.30 alle 12.30. Bob Robertsè Design Director diperRoberts ha iniziato la sua carriera in Nintendo e da più di 10 anni è in Monolith Productions dove ha lavorato alla produzione e al design di diversi titoli negli anni. Sabato 30 settembrepresenteràdurante la Milan Games Week Conferenze, alle16.00alCentro Congressi in Sala Gemini. Ichiro Hazamaè il producer di. Innel 1998, ha lavorato su diversi titoli della serieper ricoprire ora la posizione di Head of the Business Division 4.Venerdì 29 settembre alle 16.00sarà il protagonista di untorneo con i giornalistiallo(Pad. 12).Sabato 30 settembresarà sul palco della Milan Games Week Conference,alle 11.45, alCentro Congressi in Sala Geminiper l’appuntamento dal titoloSempresabato,alle 15.00, incontreràfan per foto, autografi, e sfide al nuovo titolo, allo Stand Dissidia Final Fantasy NT (Pad. 12). Come nelle precedenti edizioni anche quest’annosi è posta l’obiettivo di assicurare la presenza difigure internazionalidel mondo dei videogiochi dando a tutti gli appassionati italiani la possibilità di incontrarli dal vivo durante la manifestazione. Appuntamento aFiera Milano Rho davenerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre.