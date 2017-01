Tim Sweeney di Epic Games riceverà il premio alla carriera ai GDC Awards 2017

Durante la celebrazione dei, evento che si terrà il primo marzo a San Fracisco,, personalità ben conosciuta per i suoi importanti apporti all'industria videoludica, sarà insignito del Lifetime Achievement Award.

In quasi 30 anni di carriera, Tim Sweeney, fondatore di Epic Games (inizialmente conosciuta come Epic MegaGames), è stato uno dei principali artefici nella realizzazione dell'Unreal Engine, motore grafico utilizzato tutt'oggi da moltissimi sviluppatori. Il suo primo videogame è stato il rompicapo ZZT; mentre si annovera il suo nome fra gli autori del primo Gears of War, alla cui realizzazione ha contribuito in qualità di supervisore.

Il nome di Sweeney si va ad aggiungere a quello di altri esponenti di spicco dell'industria che hanno ricevuto tale onorificenza, come Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima e Todd Howard.