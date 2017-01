Tim Sweeney: la VR si espanderà solo fra una o due generazioni hardware

Nel corso di un'intervista rilasciata a Glixel , fondatore di, ha discusso approfonditamente della Realtà Virtuale. Secondo il suo pensiero, la tecnologia è ancora ben lungi dall'essere parte integrante del mercato, e ciò che le permetterà di ottenere maggiore successo sarà la sua futura evoluzione hardware.

"Penso che ci sia bisogno di una o due generazioni hardware perché si arrivi a quel punto. La cosa divertente è che non un singolo componente hardware è stato concepito per la VR. Oculus, HTC Vive e PlayStation VR, si servono tutti di display pensati per gli smartphone e riutilizzati per la Realtà Virtuale. Tutte le camere sono sensori per smartphone. Il risultato che ne scaturisce, è che i componenti non sono nemmeno vicini all'essere ottimali per la VR.

Penso che, con l'arrivo della prossima e della terza generazione hardware, assisteremo all'arrivo di componenti custom e pensati esclusivamente per la VR che cambieranno drasticamente la qualità dell'esperienza".

