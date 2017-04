TimeShift e Assault Heroes 2 tra i nuovi giochi retrocompatibili con Xbox One

ha annunciato l'arrivo di tre nuovi titoli Xbox 360 retrocompatibili con Xbox One: a partire da oggi, sarà possibile giocare con

Come di consueto, coloro che possiedono i titoli citati in versione digitale li troveranno nella propria libreria pronti per essere installati, in caso contrario sarà possibile giocare inserendo la copia fisica nel lettore o ancora acquistare i singoli giochi da Xbox Store.

Assault Heroes 2, TimeShift e Commanders Attack of the Genos si aggiungono al già vasto catalogo di giochi retrocompatibili per Xbox One, che si è recentemente arricchito con un titolo molto richiesto dalla community, Call of Duty Black Ops 2.