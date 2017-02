TimeSplitters Rewind: il nuovo teaser conferma l'uscita nel 2017

Dopo il primo annuncio avvenuto nel 2012, disi sono perse le tracce: oggi gli sviluppatori hanno però pubblicato un nuovo teaser nel quale mostrano il logo del gioco e confermano il lancio nel 2017.

TimeSplitters Rewind sarà un reboot della serie realizzato utilizzando in parte gli assets creati per TimeSplitters 4, progetto annunciato e poi cancellato, a quanto pare però il lavoro degli sviluppatori non andrà del tutto perduto e verrà recuperato in questo capitolo. Inizialmente il gioco proporrà solamente il supporto per il multiplayer mentre la campagna single player arriverà in un secondo momento.

Nel 2012, TimeSplitters Rewind fu annunciato come titolo per PC e PlayStation 4, non sappiamo se attualmente le cose siano cambiate, restiamo dunque in attesa di altri eventuali annunci in merito.