Tiny Heist: disponibile il nuovo gioco gratuito dell'autore di VVVVVV

, autore di alcuni giochi indie popolari come VVVVVV Super Hexagon , ha pubblicato un nuovo titolo gratuito perintitolato. Si tratta di uno stealth game a turni caratterizzato da elementi roguelike e da uno stile grafico retrò.

In Tiny Heist bisogna guidare una '@' antropomorfa attraverso una serie di labirinti generati proceduralmente, evitando il raggio visivo delle guardie e delle telecamere di sorveglianza. Ad ogni azione del giocatore corrisponde una mossa dei nemici, quindi bisogna ragionare attentamente sui propri movimenti, combinando l'approccio stealth a quello di uno strategico a turni. Il titolo può essere giocato direttamente sul browser in versione Flash o HTML5, ma se preferite potete scaricarlo gratuitamente per PC e Mac al seguente indirizzo. In calce alla notizia vi abbiamo riportato un video di gameplay dimostrativo.