Tiny Trax: Un nuovo racing game per PlayStation VR dai creatori di Velocity 2X

Gli sviluppatori di, già autori di, hanno quest'oggi annunciato un nuovo racing game multiplayer in arrivo su PlayStation VR:. Per celebrare l'annuncio, è stato inoltre pubblicato il reveal trailer del gioco, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Tiny Trax si avvale di un frenetico gameplay di stampo arcade, che potrete provare a bordo di un totale di 6 veicoli. Gli scenari in cui potrete sfrecciare saranno invece 12: isole tropicali, vulcani incandescenti, grotte di ghiacco e addirittura lo spazio aperto faranno da sfondo alle vostre gare.

Tiny Trax vi permette di prender parte a partite competitive online fino a 4 giocatori, ma include anche una modalità single player. Il gioco uscirà durante l'estate; una sua prima presentazione ci sarà all'E3 2017 di Los Angeles.