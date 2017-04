Titanfall 2: A Glitch in the Frontier è il nuovo DLC, uscirà il 25 aprile

Nella giornata di oggi,edhanno svelato il secondo DLC di. Si tratta di A, in arrivo su PlayStation 4, PC e Xbox One il prossimo 25 aprile.

A Glitch in the Frontier introduce due nuove mappe: Glitch e Deck. La prima è una normale mappa multiplayer di medie dimensioni, caratterizzata da passaggi tortuosi che favoriranno i wall run dei giocatori; mentre la seconda, legata alla modalità Live Fire, prende luogo negli spazi angusti di un edificio futuristico.



Il DLC aggiungerà inoltre la fazione M.R.V.N., alcune modifiche all'estetica dei menù di gioco, un incremento alla Generazione massima dei Piloti, la nuova esecuzione Get to the Point, la possibilità di scegliere tra Esecuzione Prime e standard per i Titani, e molto altro ancora.

In apertura, trovate il primo gameplay trailer tratto da A Glitch in the Frontier.