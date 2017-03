Titanfall 2: disponibile il DLC gratuito Colony Reborn

Annunciato la scorsa settimana,, il nuovo DLC gratuito di, è ora disponibile per il download su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Tra le novità introdotte da Respawn, abbiamo la mappa Colonia (già presente nel primo capitolo della serie), la nuova arma R-101, e l'esecuzione "Spaccatesta", con cui potrete sollevare in aria il vostro nemico per poi scagliarlo violentemente al suolo e finirlo.

In concomitanza con l'arrivo del DLC, arriva anche un nuovo periodo di prova gratuito del gioco: sarà quindi possibile giocare in tutte le modalità multiplayer online dal 30 marzo al 3 aprile, ma potrete anche provare l'addestramento Gauntlet e la prima missione della campagna (questi due ultimi elementi saranno accessibili per tutti anche dopo il periodo di prova).

Titanfall 2 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.