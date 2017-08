Titanfall 2: disponibile ora il DLC gratuito Postcards From the Frontier

Mantenendo fede all'impegno di migliorare e ampliare il suo sparatutto futuristico,ha pubblicato oggi il nuovo DLC gratuito per, chiamato

Oltre alle novità già note, l'update introduce un benvenuto sistema di penalità, atto a scoraggiare i giocatori che abbandonano le partite prematuramente. Come comunicato su reddit dal community manager, Jay Frechette, i Piloti che abbandoneranno la modalità Difesa Frontiera saranno penalizzati con un time-out di 5 minuti, periodo nel quale non sarà possibile avviare un nuovo matchmake.

Per celebrare l'arrivo del nuovo contenuto, lo sviluppatore ha inoltre indetto un nuovo evento doppi punti che si terrà a partire da giovedì e continuerà fino alla fine della settimana. Per tutte le novità del DLC Postcards from the Frontier, vi rimandiamo alle Note della Patch ufficiali, pubblicate al momento solo in lingua inglese. Titanfall 2 è disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.