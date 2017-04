ha reso disponibile nelle scorse ore un nuovo DLC gratuito di, intitolato, ora scaricabile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Di seguito, i contenuti di questo pacchetto.

A Glitch in the Frontier include due nuove mappe (Glitch e Deck) oltre a nuove modalità come Glitch 24/6, Marked for Death (6v6), Titan Brawl (5v5) e Iron Last Titan Standing (5v5). Si tratta di un update davvero ricchissimo, che introduce tante novità e ben quattro diverse modalità di gioco aggiuntive.

Recentemente, gli sviluppatori hanno confermato di avere piani per supportare Titanfall 2 ancora a lungo, nei prossimi mesi usciranno nuovi aggiornamenti e DLC gratuiti.