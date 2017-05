ha pubblicato un trailer diche ci mostra nel dettaglio le caratteristiche di Monarch, il nuovo titano che oggi fa il suo debutto come parte del DLC gratuito Monarch's Reign . Trovate il filmato in apertura.

L'aggiornamento, adesso disponibile per il download su PC, Playstation 4 e Xbox One, include anche la nuova esecuzione Now You See Me, le versioni Prime del Ronin e del Tone, numerosi oggetti cosmetici e la mappa Relic, ovvero una riedizione dell'omonimo stage presente nel primo capitolo della serie. Cosa ne pensate del lavoro di Respawn Entertainment? Se volete essere sempre aggiornati su Titanfall 2, vi consigliamo di seguire la scheda di Everyeye.