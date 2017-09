Titanfall 2: doppi XP per celebrare l'arrivo di Postcards From the Frontier

Per celebrare l'arrivo di, il nuovo DLC gratuito diha annunciato tramite Twitter che da oggi al 5 settembre tutti coloro che giocheranno saranno ricompensati con una doppia dose di punti esperienza.

Postcards From the Frontier introduce una nuova esecuzione corpo a corpo e una mappa inedita per la modalità Rapid Fire, chiamata Uma: questa ambientazione presenta corridoi angusti che confluiscono in tre diverse arene circondate da balconi, porte e finestre. Un grande divisore centrale, invece, fornisce copertura per gli scontri ravvicinati. Titanfall 2 è disponibile su Playstation 4, PC e Xbox One. Ricordiamo che recentemente Vince Zampella, capo di Respawn Entertainment, ha confermato di voler portare avanti il franchise.