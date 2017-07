Titanfall 2 entrerà a far parte del Vault di Origin Access il primo agosto

Ottime notizie per i giocatori PC:ha oggi annunciato che, secondo capitolo della serie FPS a tema futuristico sviluppato da, entrerà a far parte del Vault dia partire dal primo agosto.

Come confermato ad inizio mese dal colosso statunitense, il titolo, insieme a Battlefield 1 e la versione di prova di FIFA 18, arriverà prima di settembre anche su EA Access (servizio disponibile su Xbox One); attendiamo dunque eventuali aggiornamenti in merito.

Sottoscrivendo un abbonamento mensile a 3,99 euro o annuale a 24,99 euro, EA/Origin Access rende disponibili versioni di prova o complete di una libreria composta ormai da più di 70 titoli.