Titanfall 2 giocabile gratis su PC, Xbox One e PS4 ancora per poche ore

Terminerà tra poche ore il free weekend di: fino alle 23:59 di oggi (domenica 30 luglio) sarà possibile scaricare gratuitamente il gioco da Xbox Store, PlayStation Store e Origins e provare una parte della campagna single player e del multiplayer.

L'evento coincide con il weekend di doppi XP, che terminerà all'orario indicato poco sopra, inoltre Titanfall 2 è attualmente scontato del 50% sugli store digitali, offerta valida fino a lunedì 31 luglio.

Coloro che hanno partecipato ai precedenti Free Weekend non dovranno riscaricare il client mentre tutti gli altri dovranno necessariamente effettuare il download del gioco completo per divertirsi durante il fine settimana. Ancora poche ore quindi per approfittare della prova gratuita di Titanfall 2, buon divertimento!