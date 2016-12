Titanfall 2: inizia il week end con doppi punti esperienza

Per dare il benvenuto ai nuovi piloti intenzionati ad acquistare Titanfall 2 questo Natale, Respawn Entertainment ha deciso di regalare un weekend di doppi punti esperienza per il suo sparatutto. A partire da ora fino alle 18:00 del 25 dicembre, i giocatori saranno doppiamente ricompensati in tutte le modalità online.

Il titolo pubblicato da Electronic Arts, sebbene apprezzato dalla critica, sembra faticare rispetto al suo predecessore: come rivelato da SuperData Research, Titanfall 2 ha venduto nel suo mese di lancio ben il 72% in meno delle copie digitali rispetto a quanto fatto registrare dal capostipite della serie. Un dato particolarmente preoccupante, considerando che il capitolo originale non è stato distribuito su PlayStation 4, home console con la maggiore base installata.

Titanfall 2 è già disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One.