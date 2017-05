ha annunciato che il prossimo aggiornamento gratuito disarà disponibile dal 30 maggio su tutte le piattaforme. L'update, intitolato, introdurrà diverse interessanti novità per lo sparatutto targato

Nello specifico, l'aggiornamento presenterà il nuovo titano Monarch, la mappa Relic e la nuova eecuzione Now You See Me. Inoltre saranno disponibili nuovi contenuti non meglio specificati nello store, infine nel weekend di lancio tutti i giocatori riceveranno una doppia dose di punti esperienza nelle partite multiplayer. Monarch Reigns sarà disponibile dal 30 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One per tutti i giocatori di Titanfall 2.