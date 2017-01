Titanfall 2 su Nintendo Switch? Altamente improbabile

potrebbe uscire su? E' una domanda che in molti si stanno ponendo dopo cheha annunciato il supporto alla nuova console della casa di Kyoto, tuttavia l'eventualità appare decisamente improbabile.

Almeno stando alle parole del Senior Designer Mohammad Alav, il quale durante un'intervista con i ragazzi di Drunk Tech Review ha categoricamente smentito l'arrivo di Titanfall 2 su Switch: "Nintendo è rimasta confinata in una nicchia di mercato, sviluppando console portatili e giochi per bambini. Non ricevono supporto dalle terze parti perchè i grandi studi sono impegnati su PC, PlayStation 4 e Xbox One, piattaforme dove non ci sono differenze di target. Titanfall 2 su Switch? C+++o no, non è possibile adattare il gioco per Switch!"

Sebbene la dichiarazione non risulti particolarmente elgante nei toni e nei modi (ma dobbiamo in ogni caso contestualizzare la situazione, si tratta diun format ironico e dissacrante), sembra che non ci siano al momento possibilità di vedere Titanfall 2 sulla nuova console della casa di Kyoto.