Titanfall 2: il prossimo aggiornamento introdurrà tre mappe e una nuova modalità

ha annunciato l'arrivo di un nuovo aggiornamento gratuito perche introdurrà numerose novità, tra cui una modalità aggiuntiva e tre nuove mappe.

La modalità extra sarà intitolata Live Fire, proporrà due diverse mappe e sarà incentrata sugli scontri tra piloti. La terza mappa del pacchetto invece si chiamerà Columns e potrà essere utilizzata in tutte le modalità. Al momento, purtroppo, gli sviluppatori non hanno rivelato dettagli riguardo la data di uscita dell'aggiornamento, restiamo dunque in attesa di maggiori novità in merito.