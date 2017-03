Titanfall 2: Respawn condividerà nuove informazioni sul prossimo DLC il 23 marzo

Tramite un post sul sito ufficiale del gioco,ha parlato del futuro di, rivelandoci che il 23 marzo saranno condivise nuove informazioni sul prossimo DLC in arrivo, mentre nel corso di aprile saranno delineati i piani per i contenuti dei prossimi mesi.

Gli sviluppatori hanno affermato che, nonostante non abbia riscontrato il successo commerciale auspicato da Electronic Arts, il titolo al momento "gode di buona salute ed è in crescita", con giocatori in aumento di settimana in settimana. Respawn ha poi ammesso di non aver svolto un lavoro di comunicazione egregio nel presentare i nuovi DLC gratuiti, tuttavia ha ribadito l'intenzione di voler supportare il gioco ancora a lungo. Ricordiamo che l'ultimo grande aggiornamento è stato pubblicato poche settimane fa e ha introdotto nuove mappe e la modalità Live Fire.